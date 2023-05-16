Depremzede Tuna'nın gözü olimpiyat madalyasında

MİLLİ yüzücü Tuna Erdoğan (16), Malatya'yı da etkileyen deprem sonrası geldiği Antalya'da spora ara vermedi. Erdoğan, dünya ikinciliği skorunu 2024 Olimpiyatları'nda altın madalya ile süslemek istiyor.

Açık su yüzücüsü Tuna Erdoğan, küçük yaşlarda ailesinin desteğiyle voleybol sporuyla ilgilendi. Antrenörleri fiziki yapısının uygunluğu nedeniyle Erdoğan'ı yüzme sporuna yönlendirdi. Attığı ilk kulaç sonrası yüzmeye tutkuyla bağlanan Tuna Erdoğan, 8 yılda çok sayıda başarı elde etti.

Antrenörler Turgay Demircioğlu ve Kaya Aksuoğlu'nun planlamasına göre çalışmalarını sürdüren milli yüzücü, yakından takip ediliyor. Antrenör Aksuoğlu, "Çok sert antrenman yapıyoruz. Hedefimiz olimpiyat. İyi olacağını düşünüyor. Hedefe çok uzak değil. Şu an psikolojisi iyi" dedi.