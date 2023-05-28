Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupası'nda Düziçi ilçe Gençlik Spor Kulübü sporcuları Fatma Çolak Dünya Şampiyonu, İlknur Buse Alaca ise 3. oldu. Şampiyonadan dönen sporcular milli takım forması giymek için çalışmalarına başladı.

- Depremzede sporcular, şampiyonluk kürsüsüne çıktı

Şampiyonadan dönen sporcular milli takım forması giymek için çalışmalarına başladı

OSMANİYE - Kahramanmaraşlı merkezli depremlerden etkilenen Osmaniye'de Fatma Çolak, Wako Kick Boks Dünya Kupası Yıldız Bayanlar ağır sıklette dünya şampiyonu, İlknur Buse Alaca ise 3. oldu.

İstanbul'da düzenlenen Wako Kick Boks Dünya Kupasında Yıldız Bayanlar şampiyonasına deprem bölgesi Osmaniye'yi temsil etmek için katılan Düziçi ilçe Gençlik Spor Kulübü sporcuları Fatma Çolak Dünya Şampiyonu, İlknur Buse Alaca ise 3. oldu. Şampiyonadan dönen sporcular milli takım forması giymek için çalışmalarına başladı.

Ay-yıldızlı formayla Türkiye'yi Avrupa'da temsil etmek istediğini belirten Fatma Çolak, "Kahramanmaraş'ta gerçekleşen depremden ilimiz de etkilendi, biz bu süreçte gerçekten çok zorlandık. Antrenmanlarımızı bazen bahçelerde bazen evlerde yapmak zorunda kaldık. Ama asla umudumuzu yitirmedik pes etmedik ve dünya kupasına katıldık. Light Contact'ta birinci oldum Point Fighting'de üçüncü oldum. Bundan sonraki hedefim Mardin'de birinci olup milli takıma girip ay-yıldızlı formayı giymek" dedi.

Parmağı kırıldı, mücadeleyi bırakmadı

Turnuva'da parmağı kırılmasına rağmen üçüncü olduğunu belirten İlknur Buse Alaca ise, "Osmaniye'de depremden çok fazla etlilendik. Spor faaliyetlerimizi düzgün bir şekilde yapamadık yeri geldi bahçelerde, parklarda elimizde olan bütün imkanları kullandık. Buna rağmen İstanbul'da yapılmış olan dünya kupasına katıldık ve orda Full Contat'ta üçüncü oldum. Maç esnasında parmağım kırıldı buna rağmen üçüncü oldum. Bundan sonraki hedefim Mardin'de şampiyon olup Avrupa Şampiyonası'nda ülkemi temsil etmek" diye konuştu.

"Park ve bahçelerde antrenmanlarımızı yaptık"

Deprem bölgesinde oldukları için etkilendiklerini hatırlatan Türkiye Kick Boks Federasyonu Teknik Kurulu- Milli Takım Antrenörü Hakan Kadıoğlu, "Biz çok zorlu bir süreçten geçtik spor salonu kullanılamaz durumdaydı. Çadırların kurulması bizim derslerimizi engelledi. Halısahada ve kapalı alanlarda, boş alanlarda, parklarda, bahçelerde ve dağlık alanlarda efor sarf edeceğimiz alanlarda antrenmanlarımızı hiç bırakmadık. Mücadelemizi hiç bırakmadan aldığımız derecelerle başarıya ulaştık" ifadelerini kullandı.