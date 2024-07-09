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Depremzede Sporcu Timur Er Uzun Atlamada Türkiye İkincisi Oldu

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Osmaniyeli depremzede sporcu Timur Er, ormanlık alanlarda ve parklarda antrenman yaparak uzun atlama kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye'de 2 ay boyunca atletizm pistine çadır kent kurulması nedeniyle idmanlarını çocuk parkında, bahçede ve ormanda yapan Timur Er, bu dönemde 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 defa da Türkiye ikinciliği elde etti.

Osmaniyeli depremzede sporcu Timur Er (15), ormanlık alanlarda ve parklarda antrenman yaparak uzun atlama kategorisinde Türkiye ikincisi oldu.

Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından İzmir'de düzenlenen 16 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda Osmaniyeli sporcu Timur Er, uzun atlama kategorisinde 6.41 metrelik atlayışıyla Türkiye ikincisi oldu. Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye'de 2 ay boyunca atletizm pistine çadır kent kurulması nedeniyle idmanlarını çocuk parkında, bahçede ve ormanda yapan Timur Er, bu dönemde 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 defa da Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Er: "Hedefimiz inşallah ülkemizi temsil etmek ve daha iyi yerlere gelebilmek"

Atletizmle beden eğitimi öğretmeni sayesinde tanıştığını söyleyen Timur Er, "Atletizmle 2 sene önce tanıştım, Beden eğitimi öğretmenimin yönlendirmesiyle atletizme başladım. Okullar arası yarışmalarda ilk önce il birincisi oldum, sonra bölgede birincisi en sonunda Türkiye finallerinde 2 branşta Türkiye şampiyonu olarak ilimizi temsil ettim. Bursa'da düzenlenen U16 Salon Şampiyonası'nda da Türkiye birincisi oldum. Son olarak İzmir'de U16 Türkiye Şampiyonası'nda tekrardan uzun atlamada en iyi derecemi yaparak Türkiye ikincisi oldum. Hedefimiz inşallah ülkemizi temsil etmek ve daha iyi yerlere gelebilmek. 6 Şubat depreminde atleizm sahamızda çadır kentler kurulduğu için antrenmanlarımızı yapamadık. Bu sebeple müsait bulduğumuz yerlerde, parklarda, bahçelerde, gerektiği yerde, ormanda her şartta antrenman yapmaya çalıştık. En sonunda Türkiye şampiyonu olarak ilimizi temsil ettik" diye konuştu.

Nizamoğlu: "Antrenmanlarımızı müsait bulduğumuz yerlerde yapmaya çalıştık"

Hedeflerinin seneye milli takıma girip madalya kazanmak olduğunu söyleyen antrenör İshak Nizamoğlu, "Timur'la tanışmamız yaklaşık 2 yıl önce oldu. Antrenmanlarımıza devam ederken 6 Şubat depremine yakalandık. Atletizm sahamızda çadır kent kurulduğu için antrenmanlarımızı müsait bulduğumuz yerlerde, parklarda, ormanlarda, okul bahçesinde yapmaya çalıştık. İlk Türkiye şampiyonasına katıldığımızda Türkiye şampiyonu olduk, 80 metre ve uzun atlamada. Daha sonra Salon U16 Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye şampiyonu olduk. Son olarak İzmir'de yapılan U16 Açık Alan Atletizm Şampiyonası'nda kişisel en iyi derecesini yaparak Türkiye ikincisi oldu. Hedefimiz seneye milli takıma girip ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek. Bunun için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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