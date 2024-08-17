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Depremzede Sporcu Timur Er Türkiye Rekoru Kırdı

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Osmaniyeli depremzede sporcu Timur Er, TOHM Olimpik Deneme Yarışmaları U16 kategorisinde uzun atlama branşında Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. Deprem döneminde çadır kentte antrenmanlarını sürdüren Er, büyük bir başarı elde etti.

Osmaniyeli depremzede sporcu Timur Er (16), TOHM Olimpik Deneme Yarışmaları U16 kategorisi uzun atlama branşın da Türkiye rekoru kırarak birinci oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye'de yaşayan Timur Er, Konya'da düzenlenen TOHM Olimpik Deneme Yarışmalarında, 16 Yaş Altı uzun atlama kategorisinde 6.90 metrelik atlayışıyla Türkiye rekoru kırarak birinci oldu. Deprem döneminde 2 ay boyunca atletizm pistine çadır kent kurulması nedeniyle kendi imkanlarıyla idmanlarına devam eden Er, bu dönemde 3 Türkiye şampiyonluğu ve 1 defa da Türkiye ikinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Hedefinin milli takıma girip madalya kazanmak olduğunu söyleyen Timur Er, "Uzun atlama branşında kendi yaş grubumda sezonun son yarışında U16'da 6.90 metre atlayışımla hem kendi yaş grubumun en iyi derecesini ve Türkiye rekorunu kırdım. Deprem döneminde antrenmanlarımızı yapamadığımız için performansım biraz kötü etkilemişti ama şu an düzene bindirdik inşallah bu düzende ilerleyeceğiz. Seneyi de U18'de ülkeme Avrupa'da temsil ederek altın madalyaları kazanacağız inşallah hedefimiz milli takım daha öncesinde birçok branşta, birçok alanda aynı zamanda koşuda madalyam vardı, altın madalyam. Uzun atlamada da birçok yerde altın madalya kazandım, inşallah böyle devam ettirerek başarılı bir kariyer oluşturmaya çalışacağız. 10 tane altın madalyam, 4 tane de gümüş madalya kazandım uzun atlama branşında, deprem dönemi 2 tane Türkiye şampiyonluğu ile altın madalya kazandım" dedi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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