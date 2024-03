Depremzede Sporcu Merve Yenidünya'nın Hedefi Dünya Şampiyonlukları

Babasının tavsiyesi üzerine başladığı bilek güreşi sporunda birçok başarı elde eden depremzede sporcu Merve Yenidünya'nın hedefi, dünya şampiyonluklarına yenilerini eklemek.

Kilis'te yaşayan 20 yaşındaki depremzede Merve Yenidünya, 9 sene önce başladığı bilek güreşi sporunda birçok başarı elde etti. Genç sporcu 6'sı dünya, 6'sı Avrupa, 23'ü de Türkiye birincilikleri başta olmak üzere toplamda 47 madalya kazandı. Yenidünya, her sene dünya şampiyonu olarak diğer sporcuların yanında Türk bayrağını ve İstiklal Marşı'nı okutma hayali ile antrenman yapıyor.

Arkadaşlarına ilham oldu

Azmi ve çalışkanlığı ile kardeşlerine ve arkadaşlarına örnek olan Merve Yenidünya, elde ettiği şampiyonluklarla sürekli birlikte çalıştığı antrenörüne ve ailesine ilham oldu. Kendisini örnek alan arkadaşları ile her fırsatta çalışmalarını sürdüren Yenidünya, hem kendisi için antrenman yaparken hem de kendisi gibi yarışmalarına hazırlanan arkadaşlarıyla birlikte antrenman yapıyor.

"Azimle devam ettim ve şu anda 47 madalyam ile kupam var"

Babasının tavsiyesi üzerine 11 yaşında bilek güreşine başlayan 20 yaşındaki milli sporcu Merve Yenidünya, küçüklükten itibaren birçok sporu denediğini ve en son bilek güreşine daha da yatkın olduğunu dile getirerek, "11 yaşındayken tanıştığım bilek güreşi branşında antrenmanlar yaparak ilk başarımı aldım ve ailem dışında herkes bu spordan uzaklaşmam için her şeyi yaptı. Ben azimle devam ettim ve şu anda 47 tane madalya ve kupam var. Bu ödüller içinden 20 Türkiye şampiyonluğu, 4 Avrupa Şampiyonluğu ve 6 Dünya Şampiyonluğu var. Bunlarla birlikte ikincilik ve üçüncülüklerim de var. U15'te, U18'de, U23'te ve büyük bayanlarda dünya şampiyonluğu elde ettim. Bu süreçte her zaman ailem yanımda oldu. Hatta spora tekrar başlamamamı isteyen de ailemdi" diye konuştu.

"Hem salgını hem de rakibimi yendim"

Covid-19 salgınından sonra çok zorlandıklarını söyleyen Yenidünya, 6 Şubat depremlerinden sonra kendi depremzedeyken diğer depremzedelerin yanında olup boş zamanlarında ise antrenman yaptığını vurguladı. Yenidünya, "Covid-19 salgınından sonra çok zorlandık ama azmettik. Hem salgını hem de rakibimi yendim. Bazen sakatlandım, kolumda ağrılar oluştu. Antrenmandan eve döndüğümde yakınlarım bana sporun beni yıprattığını söylediler. Bana söylenilen cümleleri hiçbir şekilde dinlemedim ve daha çok antrenman yaptım ve şimdi bana o cümleleri kuran kişiler çocuklarına beni örnek gösteriyor" ifadelerini kullandı.

"Kürsüde İstiklal Marşı'nı okumak çok ayrı bir duygu"

11 yaşından beri boş zamanlarında antrenman yaparak bu günlere geldiğini söyleyen Yenidünya, "Yapılan antrenmanların ardından alınan şampiyonluklar insanı daha da çok isteklendiriyor. Bir emek verip bu antrenman salonunda ve bunların sonuçlarını aldığımızda birincilik kürsüsüne çıkıp bayrağımızı temsil edip İstiklal Marşımızı okuttuğumuzda her yıl bunun isteği daha da çok artıyor. Her yıl daha çok yapmak istiyorum her yıl daha fazla iyiye gitmek istiyorum ve devamını getireceğim inşallah" şeklinde konuştu.

"Merve çok istikrarlı, ülkesini ve bayrağını seven bir kızımız"

Türkiye Vücut Geliştirme Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu Onur Kurulu Üyesi Antrenör İsmail Kurt ise Kilis'te 2011 yılında bilek güreşine başladıklarını, 2017 yılında milli takıma ilk kez sporcu verdiklerini ve toplamda 38 milli sporcudan 79 madalya elde ettiklerini ifade etti. Genç sporcu Merve'ye dair düşüncelerini de aktaran Kurt, "38 sporcum arasında Merve Yenidünya çok istikrarlı, ülkesini ve bayrağını seven bir kızımız. Bilek güreşi branşı olimpik olmadığı için sporcu herhangi bir gelir elde edemiyor. Geliri olmadığı halde ülkemizi en iyi şekilde tanıtan ve fedakarlık eden bir sporcumuzdur. 18 yaşındaki sporcumuz 2023 yılında genç bayanlar kategorisinde sağ ve sol kolda 15 yaş altı gençlerde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 18 yaş altı gençlerde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu, 23 yaş altı gençlerde Türkiye, Avrupa ve Dünya Şampiyonu oldu. Büyük başarılara doymayan sporcu çalışmalarına devam ederek 2024 yılında ilk aylarında oynanan 23 yaş altı bayanlarda sol kolda 2, sağ kolda 1, büyük bayanlarda ise sağ ve sol kolda birinci gelerek milli takıma gitmeye hak kazandı. Azimle çalışan sporcumla çok gurur duyuyorum. Yeni yetişecek olan sporculara rol modeli olabilecek bir kızımız" dedi. - KİLİS