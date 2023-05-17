Depremzede sporcu, Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'nda madalya peşinde koşacak

ALİ KEMAL ZERENLİ - Kahramanmaraş merkezli depremlerde konutlarının hasar görmesi sonrası ailesiyle çadırda kalan 12 yaşındaki Yağmur Fahlioğulları, 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan madalya hedefiyle antrenmanlarını sürdürüyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde İskenderun ilçesindeki evleri hasar gören Fahlioğlulları, ailesiyle Mustafa Kemal Mahallesi'nde kurulan çadırda kalmaya başladı. Karate sporuyla uğraşan ve şampiyonalara hazırlanan Fahlioğulları, antrenman yaptığı salonun da hasar alması sonrası bir süre çalışma yapamadı.

Baba Sedat Fahlioğulları, kızının durumunu çadır kent yetkililerine bildirerek destek istedi. Yetkililerin başvurusuyla hem şampiyonalara hazırlanan Yağmur'un hem de diğer depremzedelerin spor yapabilmesi için Mehmetçik ve Türk Kızılay tarafından bölgede çadır kuruldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ile Milli Eğitim Müdürlüğü de oluşturulan iki çadıra malzeme desteğinde bulundu. Kurulan çadırda hazırlıklarını sürdüren Fahlioğulları, 25-30 Nisan'da Denizli'de düzenlenen ve 38 ilden çok sayıda sporcunun yer aldığı Türkiye Çocuklar Karate Şampiyonası'na katılarak ikincilik elde etti.

Elde ettiği başarıyla milli takıma seçilen ve motivasyonu daha da artan Fahlioğulları, 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan birinci olabilmek için antrenmanlarına devam ediyor.

Hedef madalya

Yağmur Fahlioğulları, AA muhabirine, 6 yıldan bu yana dövüş sporlarıyla ilgilendiğini anlattı.

Bugüne kadar çok sayıda turnuvaya katıldığını ve başarı elde ettiğini aktaran Yağmur, depremlere rağmen bu sporu bırakmadığını söyledi.

Yağmur, depremde evlerinin hasar görmesine rağmen kaldığı çadır kentte de yetkililerin desteğiyle kurulan çadırlarda çalışmaya devam ettiğini belirtti.

Bu süreçte Denizli'de katıldığı şampiyonada ikincilik elde ederek milli takıma seçildiğini dile getirdi Yağmur, şu anki hedefinin ise 26-28 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Balkan Çocuklar Karate Şampiyonası'ndan birincilik madalyasıyla dönmek olduğunu vurguladı.

Mehmet Akif Ersoy Çadır Kent Koordinatörü Murat Demircan da depremzede sporcunun elde ettiği başarıyla gurur duyduklarını kaydetti.

Baba Sedat Fahlioğulları ise kızının çadır kentte sağlanan imkanlar sayesinde antrenmanlarına devam edebildiğini ve başarılı olduğunu dile getirdi.

Öte yandan, antrenör Mehmet Dağlıoğlu, çadırda da olsa Yağmur'un antrenmanlarını aksatmadığını ve ülkesine gurur yaşatabilmek için çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı.