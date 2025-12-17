Beşiktaş'tan deprem bölgesi Hatay'da 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim Kampanyası'

HATAY'da Beşiktaş Kongreliler Dostluk Kurulu tarafından yürütülen 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim Kampanyası' kapsamında konteyner kentte eğitim gören 61 depremzede öğrenciye Beşiktaş forması dağıtıldı.

Kampanya kapsamında deprem mağduru kentte anlamlı bir etkinlik düzenlendi. Türkiye ile Kore Hükümeti tarafından kurulan Türkiye–Kore Dostluk Konteyner Kenti'nde düzenlenen etkinlikte, ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki toplam 61 öğrenciye Beşiktaş forması hediye edildi. Etkinliğe Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi ve Kongreliler Dostluk Kurulu Başkanı Hacı Demir ile Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız katıldı. Formalarla birlikte öğrencilere basketbol ve voleybol topları da dağıtıldı.

BAŞARILI 10 ÖĞRENCİ İSTANBUL'DA AĞIRLANACAK

Etkinlikte konuşan Hacı Demir, "Dostluk grubumuzun üyelerinin yaptığı bağışlarla, bugün Kore Hükümeti ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından kurulan konteyner kentte öğrenim gören ilköğretim ve ortaöğretim düzeyindeki toplam 61 öğrencimizi 'Bu Forma Benden Sana Kardeşim Kampanyası' kapsamında Beşiktaş formalarıyla buluşturduk. Burada yapmak istediğimiz şey; çok ağır bir deprem ve büyük acılar yaşamış çocuklarımızın eğitim mücadelelerinde onlara moral olmak, minik yüreklerine sevgi ve dayanışma ruhu aşılamaktır. Bu kapsamda her bir çocuğumuza birer basketbol ve voleybol topu hediye ederek bu sevgiyi büyütmek istiyoruz. Burada ayrıca bir taahhütte bulunduk. Kampanyamız devam edecek. Başarılı 10 öğrencimizi İstanbul'da ağırlama sözü verdik. Beşi kız, beşi erkek olan öğrencilerimizi Tüpraş Stadı'nda misafir edeceğiz. Bir Beşiktaş maçını izletecek, müze ve stat gezisi yaptıracağız. Tribünleri, sahayı ve soyunma odalarını gezerek Beşiktaş'ın tüm alanlarını görmelerini sağlayacağız. Böylece çocuklarımız unutulmaz bir anı yaşamış olacak. Bu kampanya bir sevgi zinciridir ve sürmeye devam edecektir. Daha önce İstanbul'da başlayan bu kampanya; Afyon Şuhut, Mardin Dargeçit ile devam etti. Ankara Sosyal Hizmetler Yurdu'nda kalan 50 çocuğumuzu İstanbul'da ağırladık. Yine Düzce Beşiktaşlılar Derneğimizle birlikte 30 çocuğumuzu İstanbul'da misafir ettik" dedi.

MEHMET YILDIZ: İNŞALLAH BU KAMPANYA TÜM TÜRKİYE'YE YAYILIR

Hatay Beşiktaşlılar Derneği Başkanı Mehmet Yıldız ise "Bu kampanya, Beşiktaş Kongreliler Dostluk Kurulu Başkanı Hacı Demir'in katkıları ve önderliğinde başlatılmıştır. Kendileri bizlere ulaştıklarında, asrın felaketini yaşamış Hatay'da da bu kampanyayı yapmak istediklerini ifade ettiler. Biz de bunu büyük bir gurur ve sevinçle karşıladık. Bugün Türkiye–Kore Dostluk Konteyner Kenti'nde bulunan ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize Beşiktaş formaları dağıtıldı. Bu bizim için büyük bir gurur. Beşiktaş'ımızın kutsal formasını çocuklarımızla buluşturmak ve Türkiye'nin en ücra noktalarına kadar bu sevgiyi taşımak tarif edilemez bir duygu. 'Ne mutlu Beşiktaşlıyız' diyoruz. İnşallah bu kampanya tüm Türkiye'ye yayılır. Herkes için, her şey için emeği geçenlere teşekkür ediyorum" diye konuştu.