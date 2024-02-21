Depremzede Kadın Voleybol Takımı Başarıyla Mücadele Ediyor

6 Şubat deprem felaketi sonrası Besni Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve depremzede sporculardan oluşan kadın voleybol takımı Türkiye Voleybol 2. Ligi'nde başarıyla mücadele ediyor.

Ligde çıktıkları 8 maçın 7'sini kazanarak Play-Off'a kadar yükselen takım hem Adıyaman hem de Besni ilçesinin gururu oldu. Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından kurulan Besni Gençlik ve Spor Kulübü Kadın Voleybol takımı bu sezon Adıyaman'ı Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Liginde temsil ediyor.

Ligde çıktıları 8 maçta 7 galibiyet olan ve grup lideri olarak Play-Off'a yükselen kadın voleybol takımı genel olarak depremzede sporculardan oluşuyor.

Besni Kaymakamı Çağlar Partal, ilçedeki vatandaşların deprem psikolojisinden kurtulmaları için sportif faaliyetlerin önemine işaret ederek, sporcuları desteklediklerini ifade etti.

Partal, "Besni Gençlik Spor Kulübü olarak bu sene Kadınlar Voleybol 15. Grupta takımımız ilçemizi temsil etti. Grubumuzu da liderlikle bitirdik ve Eskişehir'de Play-Off'lara katılmak hakkı kazandık.

Biz kaymakamlık olarak bu takımı kurarken belli başlı amaçlarla yola çıktık. Bunu da gerçekleştirdiğimizi düşünüyoruz ve mutluluğunu da yaşıyoruz. 6 Şubat'ta asrın felaketini yaşadık. Şuan ilçemizde devletimiz ve milletimizin imkanlarıyla yaralar sarılıyor. İmkanları daha da iyileştirmeye çalışıyoruz. Bunların yanında da sosyal, sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerle de burada topluma bir seçenek sunmak istedik. Kadın voleybolu da bunun için uygundu çünkü gerek Besni'de gerekse de Türkiye'de ilgi gören bir spor. Bu amaçla yola çıktık hem de ilçemizde depremden etkilenen kişilere de bir alan açmak istedik.

Takımımızda da depremden en çok etkilenen oyuncularımız da var. Yakınlarını kaybedenler, kendisi enkazda kalan küçük kızlarımız da var. Onlar için de güzel bir yıl oldu. Keza yine bizde depremde buradaydık. Eşim ve bende depreme burada yakalandık bizim için de açıkçası bireysel anlamda deprem gündeminin içerisinde nefes aldırdı diyebilirim. Eşim de antrenmanlara katıldı, tabi eşimin profesyonel anlamda bir kariyeri olmamakla birlikte takımdaki küçük oyunculara ablalık yapabilmek onları yönlendirmek açısından bizde bu sürecin içerisinde yer aldık. Ben emek veren herkese ve bu takıma sahip çıktıkları için Besnililere teşekkür ediyorum. En önemlisi de depremden en çok etkilenen kızlarımız bu takımla bir nebze iyileşmeye çalıştılar onlara da teşekkür ediyorum" dedi.

Takıma gönüllü olarak katılan ve hem antrenmanlarında hem de maçlarda sporcuların yanında olarak destek olan Kaymakam Çağlar Partal'ın eşi Seval Partal ise, "Bu takıma sporcu olarak katılmamdaki amaç öncelikle genç kızlarımıza örnek olmak ve cesaretlendirmek" diye konuştu. - ADIYAMAN