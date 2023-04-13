Depremzede işitme engelli iki voleybolcu, milli takım aday kadrosuna davet edildi

Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen İşitme Engelliler Türkiye Voleybol Şampiyonası'na katılan depremzede iki sporcu, milli takım aday kadrosuna çağrıldı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli takım sporcularının seçildiği, aynı zamanda 11-22 Temmuz tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek İşitme Engelliler Kadınlar ve Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'na katılacak sporcuların da belirlendiği organizasyon, Afyonkarahisar'da sürüyor.

Çok sayıda depremzede sporcunun yer aldığı şampiyonada mücadele eden Zonguldak Ereğli İESK Kadın Voleybol Takımı'ndan Ceren Kurt ve Gül Çil, milli takım aday kadrosuna davet edildi.