Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Mobil Eğitim Simülatörü, depremzede çocukları eğlendirdi. Yaklaşık 45 gün boyunca depremden etkilenen 11 ildeki 3 bin çocuğa ulaşılan tırın son durağı ise Elazığ oldu.

Depremzede çocuklar mobil simülatör ile eğlendi

ELAZIĞ - Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu'nun Mobil Eğitim Simülatörü, depremzede çocukları eğlendirdi. Yaklaşık 45 gün boyunca depremden etkilenen 11 ildeki 3 bin çocuğa ulaşılan tırın son durağı ise Elazığ oldu.

TOSFED tarafından hayata geçirilen Mobil Eğitim Simülatörü, bu yıl deprem bölgelerindeki çocuklar için yola çıktı. Yaklaşık 45 gün boyunca depremden etkilenen 11 ildeki 3 bin çocuğa ulaşılan tırın son durağı ise Elazığ oldu. Bu çerçevede tır, Şehit Muammer Faruk Salgar Gençlik Merkezi önüne kuruldu. Burada kurulan tırda bulunan simülatörler ile çocuklar sürüş deneyimi yaşadı. Çocukların büyük heyecan ve mutluluk yaşadığı etkinlikte ayrıca boyama ve okuma kitapları ile kalem ve balonlar verildi.

Bugüne kadar yaklaşık 3 bin çocuğa ulaştıklarını belirten TOSFED Projesi Koordinatörü Yunus Savaşır, " Geçtiğimiz sene bu projeyi 58 şehirde icra ettik. Bu sene de tırımızı giydirip deprem bölgesine doğru yola çıktık. Geçtiğimiz sene 'Mobil Eğitim Simülatör Projesi' çerçevesinde 17 binden fazla çocuğa ulaştık. Burada deprem bölgesinde de 3 binde fazla çocuğa ulaşmış bulunmaktayız. Projemiz Elazığ'da son buluyor. Kahramanmaraş'ta başladı ve 45 günlük bir süreç oldu. Burada çocuklarla güzel vakitler geçirerek bitirmiş olduk" dedi.

Çocuklardan Muhammed Akbulak, "Güzel bir etkinlik. Çok eğlenceli. Etkinlikleri de çok severim" diye konuştu.

Muhammed Mahir ise "Çok güzel bir etkinlik, beğeniyorum. Bu arabayı sürmeyi çok beğendim. Babam getirirse yine geleceğiz" şeklinde konuştu.