Depremzede çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığının malzeme desteğiyle spor yapıyor

YUNUS HOCAOĞLU/İLHAMİ ERKILIÇ - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen 11 ilde binlerce çocuğun spor yapabilmesi için malzeme desteği verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerden etkilenen kentlerdeki çocukların spor yaparak deprem psikolojisinden uzaklaşabilmesi için çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölge özelinde çalışma yapan Bakanlık, 6-7 bin çocuğun ayakkabı, tişört, yağmurluk, çanta ve eşofman başta olmak üzere birçok temel spor malzeme ihtiyacını karşıladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Etkinlikleri Daire Başkanı Ercan Yıldız, AA muhabirine, çocukları tekrar hayata döndürmek için sporun önemli bir araç olduğunu söyledi.

Bu imkanı sonuna kadar kullanmaya çalıştıklarını belirten Yıldız, deprem bölgesindeki organizasyonlara destek olduklarını ifade etti.

Sportif faaliyetlerin deprem bölgesinde devam edeceğini, ihtiyaç durumunda bu kentlerin merkezden ya da çevre illerden destekleneceğini dile getiren Yıldız, şöyle konuştu:

"Spor, önemli bir rehabilite aracı. Bakanlık olarak deprem bölgesine özel önem veriyoruz. Önümüz yaz ve deprem bölgelerinde portatif havuz projemiz var. Bazı noktalarda özellikle konteyner ve çadır kentlerin yoğun olduğu yerlerde portatif havuzlar oluşturuyoruz. Bakanlık olarak sportif faaliyetleri gerçekleştirirken bu bölgeye özel çocuklarımızın spor malzeme ihtiyaçlarını karşılamaya karar verdik. Çocuklarımızın daha kolay spor yapmaları için malzeme açısından buralara özel ilgi gösteriliyor."

Destekler artarak sürecek

Bu kapsamda binlerce çocuğa ulaştıklarını vurgulayan Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:

"Deprem bölgesinde her ilde minimum 600 çocuğumuzun ayakkabı, tişört, yağmurluk, çanta, eşofman gibi temel spor malzemelerini karşıladık. Bundan sonraki projelerimizle bu sayının daha da artacağını düşünüyoruz. Şu anda 6-7 bin civarında çocuğumuzun ihtiyacını karşıladık ama bu sınırlı kalmayacak. Kuvvetle muhtemel bu sayı çok artacak çünkü burada bunun verilerini gördük. Bizim de desteklerimiz artarak devam edecek."