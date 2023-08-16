Depremzede Çocuklar Basketbol Maçı İzledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 18 çocuk, Hepsiburada'nın 'Bir Gülüş Yeter' projesi kapsamında basketbolda milli maç heyecanı yaşadı. Çocuklar, İstanbul'da yapılan turun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın Ukrayna ile oynadığı müsabakayı izledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 18 çocuk, Hepsiburada'nın "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında basketbolda milli maç heyecanı yaşadı.

Hepsiburada, depremden etkilenen Kahramanmaraşlı çocukları İstanbul'da ağırladı.

Çocuklar, program kapsamında yaptıkları İstanbul turunun ardından A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nda Ukrayna ile oynadığı müsabakayı izledi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmadan önce Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin ile bir araya gelen çocuklar, tribünden milli takıma destek verdi.

Depremzede çocukların salonda açtığı "Milli Takımı'mızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş'a Bekliyoruz." yazılı pankart taraftarlardan büyük alkış aldı.

Nilhan Onal Gökçetekin: "Bizim için çok önemli bir gün"

Hepsiburada CEO'su Nilhan Onal Gökçetekin, İstanbul'da ağırladıkları 18 depremzede çocuğun milli maç heyecanı yaşamasının kendileri için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Hepsiburada ailesi olarak bizim için çok önemli bir gün" ifadesini kullanan Onal Gökçetekin, "Depremzede 18 çocuğumuz Hepsiburada ile beraber sponsoru olduğumuz Basketbol Milli Takımı'mızın maçını izlemeye geldi. Deprem bölgesinde ticaret ve teknoloji gücü programımızla ilgili bir söz vermiştik. Orada 10 bin KOBİ yetiştireceğimizi, gençlerimize destek olacağımızı ve rehabilitasyon çerçevesinde birçok iş yapacağımızı söyledik. Bu, onlardan biri. Geçen hafta da Adana'da e-ticaret ihtisas merkezimizi açtık. Bu projelerle karşınızda olmaya inşallah devam edeceğiz." diye konuştu.

"Hepsiburada, Türkiye'de e-ticaretin milli takımı"

Hepsiburada'nın basketbol ile birçok ortak yöne sahip olduğuna vurgu yapan Nilhan Onal Gökçetekin, "Hepsiburada, Türkiye'de e-ticaretin milli takımı. Dünya Teknolojisi Borsası NASDAQ'ta bayrağımızı dalgalandıran ilk ve tek Türk şirketiyiz. Türk Milli Takımı ile bir sürü ortak yönümüz var. Basketbol bir güç, performans ve tutku oyunu. Ortak değerlere sahibiz. Hepsiburada olarak 2 yıl boyunca hem erkek hem de kadın basketbol milli takımımızın sponsorluğuna devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Bir Gülüş Yeter" Projesi

Hepsiburada, 2022 yılında çocukların mutlulukları ile hayallerine destek olmak ve onları gelişimlerine destek olacak oyuncak ve kitaplarla buluşturmak için bir yolculuğa çıktı.

Çocukların gülüşlerinden ilham alan "Bir Gülüş Yeter" projesi ile bu zamana kadar 38 bin çocuğun gülüşüne ortak olundu. Projenin son 7 ayında deprem bölgesinde yaşayan çocuklar için destekler ve yeni hikayeler oluşturmak üzere çalışmalar devam ediyor.