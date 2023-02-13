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Depremzede çocuk, Trabzonspor-Basel maçını stadyumdan izleyecek

Spor Haberleri

Depremzede çocuk, Trabzonspor-Basel maçını stadyumdan izleyecek

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, 12 yaşındaki depremzede Çağdaş Ceylan'ı Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçına davet etti.

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Atilla Ataman, 12 yaşındaki depremzede Çağdaş Ceylan'ı Trabzonspor'un İsviçre'nin Basel takımıyla oynayacağı UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu maçına davet etti.

Kahramanmaraş merkezli "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerden etkilenen ve Trabzon'da bir otele yerleştirilen Hataylı Çağdaş Ceylan, annesi ve iki kardeşi ziyaret eden Ataman, 12 yaşındaki Çağdaş Ceylan'ı perşembe günü oynanacak maça davet etti.

Ataman ile maçı izleyecek Ceylan, AA muhabirine, Hatay'da meydana gelen deprem sonrası evlerinin zarar gördüğünü ve ailesiyle Trabzon'a geldiklerini anlattı. Daha önce takım tutmadığını dile getiren Ceylan, şampiyon olduktan sonra Trabzonspor'un maçlarını takip etmeye başladığını ifade etti.

Ceylan, otele yerleştikten sonra görevlilerle birlikte Akyazı Stadyumu'na gittiğini belirterek, "Stadyumun içerisine giremedim dışarıdan gördüm, çok merak ettim. Daha önce takım tutmuyordum ama artık Trabzonsporluyum. Maça gideceğim için heyecanlıyım. Başkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

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Kaynak: AA / Spor

Trabzonspor İsviçre Trabzon Spor Haberler

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