Depremlerin ardından Antalya ve Mersin Valiliği de tsunami için uyardı: Sahillerden uzak durun

Hatay'da meydana gelen 6.4 ve 5.8'lik iki depremin ardından Antalya Valiliği ve Mersin Valiliği'nden vatandaşlara uyarı geldi. Vatandaşlara, "Sahillerden uzak durun" çağrısı yapıldı.

Kahramanmaraş'ta 15 gün önce meydana gelen 7,7 ve 7.6'lık iki büyük deprem sonrası Hatay'ın Defne ilçesinde saat 20.04'te 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 20.07'de ise bu kez Samandağ'da 5,8'lik deprem oldu.

AFAD'DAN UYARI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Hatay'daki 6,4 ve 5,8 büyüklüklerindeki depremlerin ardından deniz seviyesinde yükselme riskine karşı sahil şeridinden uzak durulması uyarısında bulundu.

"50 SANTİMETREYE KADAR YÜKSELME RİSKİ"

AFAD'dan yapılan paylaşımda, """Vatandaşlarımızın, deniz seviyesinde 50 santimetreye kadar yükselme riskine karşı tedbir amacıyla sahil şeridinden uzak durmaları önem arz etmektedir" uyarısı yapıldı.

ANTALYA VE MERSİN'DEN UYARI

AFAD'dan sonra Antalya Valiliği ve Mersin Valiliği de sosyal medyadan vatandaşları uyardı. Vatandaşlara "Sahillerden uzak durun" çağrısı yapıldı.