Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması
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Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması
HATAY - Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.
Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe, Nef Stadı'nda karşılaştı. Maçı 3-0 kazanan Galatasaray, şampiyonluk kutlamalarına başlarken, deprem bölgesinde de taraftarlar şampiyonluk sevinci yaşadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Alican Gümüş - Spor