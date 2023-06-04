Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması

Depremin bölgesinde ikinci kez şampiyonluk kutlaması Kahramanmaraş merkezli depremlerden en fazla etkilenen illerden Hatay'a Samandağ ilçesinde Galatasaray şampiyonluğu kutlamak için vatandaşlar konvoy oluşturdu.