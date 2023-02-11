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Depremin 113. saatinde kurtarılan Mesut, Arda Güler ile görüştü

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Depremin 113. saatinde kurtarılan Mesut, Arda Güler ile görüştü

Depremde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü olarak görüştü.

Depremde enkaz altından 113 saat sonra kurtarılan küçük Mesut, Fenerbahçeli futbolcu Arda Güler ile telefonda görüntülü olarak görüştü. Mesut, " Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor" derken, Arda Güler de Mesut'u iyileşince tesislere davet etti.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ilde büyük yıkıma neden olan depremin 113. saatinde Adıyaman'da enkazdan çıkarılan küçük Mesut, Fenerbahçe'nin başarılı futbolcusu Arda Güler'e mesaj yollamıştı. Mesut mesajında, "Ağabey seni çok seviyorum. Fenerbahçe'yi kurtarmaya devam et. Bir de Jorge Jesus'a söyleyin seni de oynatsın" ifadelerini kullanmıştı.

Mesut, bugün hayranı olduğu Arda Güler ile telefonda görüntülü görüştü. "Fenerbahçe'yi şampiyon yapmaya devam ağabey. Senin gibi topçular milyonda bir geliyor" diyen Mesut'a, sarı-lacivertli futbolcu da, "Biz seni iyileşince tesise bekliyoruz. Ben de sana formamı vereceğim" cevabını verdi. - İSTANBUL

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kahramanmaraş Fenerbahçe Arda Güler Spor Haberler

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