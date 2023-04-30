Depreme kampta yakalanan Yayla Gönen yarı maratonda birinci oldu Yayla Kılıç Gönen: "Sporun iyileştirici gücüne dayanarak yarışmaya katıldım" "Dünya çapında en iyi yarı maraton" 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Diyarbakır'da kampta olan Yayla Kılıç Gönen, bugün yapılan N Kolay Yarı...

Depreme kampta yakalanan Yayla Gönen yarı maratonda birinci oldu

Yayla Kılıç Gönen: "Sporun iyileştirici gücüne dayanarak yarışmaya katıldım"

"Dünya çapında en iyi yarı maraton"

İSTANBUL - 6 Şubat'ta meydana gelen depremde Diyarbakır'da kampta olan Yayla Kılıç Gönen, bugün yapılan N Kolay Yarı Maratonu'na katılırken, Türk atletler arasında kadınlarda en iyi dereceyi elde etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından bu yıl 18.'si düzenlenen 60 ülkeden 12 binin üzerinde katılımcının yer aldığı organizasyonda milli atlet Yayla Kılıç Gönen de koştu. 21 kilometre yarışında Türk atletler arasında 1.11.51'lik derece yapan Gönen, ilk sırada yer aldı. Yarışın ardından tebrikleri kabul eden genç sporcu, duygularını paylaşarak, "Çok mutluyum. İlk defa N Kolay Yarı Maratonu'na katılıyorum. En iyi ikinci derecemi elde ettim. Aslında bu yarışa birincilik için çıkmıştım. Kotadan Dünya Şampiyonası'na katılabiliyorum, ekstra Avrupa Şampiyonası olduğu için, puan kazandıran bir şampiyona olduğu için o yüzden yarıştım. Birinci olacağımı bekliyordum. Şimdi önümdeki Dünya Şampiyonası'na odaklanma zamanı" dedi.

"Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu göstermek istedim"

Depremin kendisini çok etkilediğini vurgulayan 26 yaşındaki sporcu, İspanya'nın Sevilla kentinde yapılan maratonda 2.29.20'luk derecesiyle Türk atletizm tarihinde koşulan en iyi derecelerden birine imza atması ile ilgili şunları söyledi:

"İspanya'da da Türk tarihinin en iyi derecesini elde ettim. 6 Şubat'ta ne yazık ki bir felaketle karşılaştık, ben de Diyarbakır'da kamptaydım. Son iki hafta kala gerçekten beni çok kötü etkiledi. Sporun birleştirici ve iyileştirici gücüne dayanarak o yarışmaya katılma kararı aldım. O yarışa bütün Türkiye için katıldım ve en iyi dereceyi elde ettim. Bitiş çizgisinde yarışı tamamladığım zaman gerçekten çok gurur duydum. Ülkemizin ne kadar güçlü olduğunu, her koşulda ne kadar iyi dereceler elde edebileceğini göstermek istedim. Desteklerinden dolayı Türkiye Atletizm Federasyonu, sponsorlarıma, Antrenörüm Sedat Gönen'e ve tüm destekçilerime, kalbi benimle atan herkese çok teşekkür ediyorum."

"Dünya çapında en iyi yarı maraton"

Yarı Maraton organizasyonuyla ilgili görüşlerini dile getiren Yayla Gönen, "İlk defa katıldığım bu yarı maraton, gerçekten dünya çapında en iyi yarı maratonlar arasında yer alıyor. Bugün ispatladılar ki, çok iyi bir organizasyon ve koordine var burada. O yüzden dünya çapında atletlerin katılmış olması bunu gösteriyor. Emeği geçen bütün Spor A.Ş.'ye teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.