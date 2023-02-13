Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, İstanbul'da defnedildi Spor Haberleri "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı. "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, son yolculuğuna uğurlandı. ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi takımlarından Çankaya Üniversitesi'nin milli oyuncusu Nilay Aydoğan, babaannesini ziyaret için gittiği Malatya'da enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Naaşı İstanbul'a getirilen Aydoğan için ikindi vakti Bahçelievler Şehit Yaşar Musaoğlu Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Milli basketbolcunun naaşı, Kasımpaşa'daki Kulaksız Mezarlığı'na defnedildi. 30 yaşında vefat eden Nilay Aydoğan'ın cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı (TBF) Hidayet Türkoğlu, TBF Başkan Vekili Ömer Onan, A Milli Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun, A Milli Erkek Basketbol Takımı ve Anadolu Efes Başantrenörü Ergin Ataman, basketbolcular, spor kulüplerinden yöneticiler ile spor camiasından birçok kişi katıldı. Kaynak: AA / Spor Basketbolcu İstanbul Aydoğan Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Depremde hayatını kaybeden milli basketbolcu Nilay Aydoğan, İstanbul'da defnedildi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.