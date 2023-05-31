Depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma asıldı
Spor Haberleri
Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma ve atkılar asıldı. Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezarları başına, yakınları tarafından sarı-kırmızılıların atkıları, forması ve flamaları asıldı. Galatasaray bayrağı asılan mezarlık önünde hayatını kaybedenler için yakınları dua etti.
Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü'nü 4-1'lik skorla mağlup eden Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası depremde hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezar taşına forma ve atkılar asıldı.
Galatasaray'ın Süper Lig'de şampiyon olması ile birlikte; 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Adıyaman'da yıkılan binaların enkazı altında kalarak hayatını kaybeden fanatik Galatasaraylıların mezarları başına, yakınları tarafından sarı-kırmızılıların atkıları, forması ve flamaları asıldı. Galatasaray bayrağı asılan mezarlık önünde hayatını kaybedenler için yakınları dua etti. - ADIYAMAN
#Galatasaray 'ın şampiyonluğunda en fazla katkıyı sizce hangi futbolcu sağladı?— Haberler.com (@Haberler) May 30, 2023