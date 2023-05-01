Depremde hayatını kaybeden arkadaşları için mücadele edecekler

Adıyaman Spor Lisesi Voleybol Takımı, hayatını kaybeden 2 sporcusu için şampiyonada mücadele edecek.

Okul Sporları Türkiye Voleybol Yarı Finallerine katılacak olan Adıyaman Spor Lisesi Voleybol Takımı, hayatını kaybeden sporcuları için kupayı kaldırmanın planlarını yapıyor. Adıyaman Spor Lisesi Voleybol Takımı'ndan Gamzenaz Cücük ve Emine Aslan depremde hayatını kaybetti. Hazal Şekerci ise enkazından yaralı olarak çıkartıldı.

7 Şubat tarihinde Kahramanmaraş ilinde yapılması planlanan ancak deprem nedeniyle ertelenen şampiyona, 2-6 Mayıs tarihleri arasında Gümüşhane'de gerçekleştirilecek. Türkiye Yarı Finallerinde 8 kız takımı, 8 erkek takımı mücadele edecek. Hayatını kaybeden sporcular için şampiyonaya katılmaya son anda karar veren Adıyaman Spor Lisesi Voleybol Takımı, Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Sev öncülüğünde tüm hazırlıklarını yaptı. Takım arkadaşları, Gamzenaz Cücük ve Emine Aslan için şampiyonada mücadele edecek.

Adıyaman Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Mahmut Sev, "Adıyaman Spor Lisesi Voleybol Kız Takımı olarak deprem akşamından bir gün sonra Kahramanmaraş'ta yapılacak olan Türkiye Yarı Finallerine katılacaktık. Maalesef deprem oldu ve Gamzenaz Cücük ve Emine Aslan vefat etti. Hazar Şekerci ise enkazdan yaralı olarak çıkartıldı. 2-6 Mayıs'ta yapılacak olan yarı finallere gitmemiz için çocuklar çok ısrar etti. Vefat eden arkadaşlarının da gitmemizi isteyeceğini ilettiler. Çocuklarımızın bu iyi niyetiyle yapmış olduğu hareketle sağ olsun yetkililer bize bu kapıyı açtı. Yarın inşallah çocuklarımızla birlikte hem Adıyaman ilimizi, hem de çocuklarımızın adına onları temsil edeceğiz. Adıyaman'ımızı da, vefat eden kızlarımızı da anarak temsilde bulunacağız" dedi.

Takım Kaptanı Ayşegül Erdoğan ise konuşmasında, "Depremden dolayı 2 arkadaşımızı kaybettik. Onların anısına maça çıkacağız. Onlar bu takımda emeği çok fazlaydı. İnşallah emeklerinin karşılığını verebiliriz. Kazanırsak onların hayallerini gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Sporculardan Merve Atli ise, "Asrın felaketi denen bir felaket yaşadık, bu felakette iki arkadaşımızı kaybettik. Onların da bu sahada Türkiye Şampiyonası'na hazırlanmalarını isterdik. Boşlukları var, yoklukları çok belli. Onların hayallerini gerçekleştirmek adına burada bir çalışma başlattık. Umuyoruz inşallah kupayı da onlar için kaldıracağız" ifadelerini kullandı. - ADIYAMAN