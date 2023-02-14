Depremde hayatını kaybeden antrenör Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı Spor Haberleri Depremde hayatını kaybeden İskenderunspor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Depremde hayatını kaybeden İskenderun spor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yeni Kavaklı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ilde büyük hasarlara yol açan 7.7 şiddetindeki depremde enkaz altında kalarak hayatını kaybeden TFF 2. Lig ekiplerinden İskenderun spor'un kaleci antrenörü Uğur Kurt, son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un cenazesinde spor dünyasından birçok kişi birlikte saf tuttu. Beylikdüzü Fatih Sultan Mehmet Camii'nde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Uğur Kurt'un naaşı Yeni Kavaklı Mezarlığı'na defnedildi. Uğur Kurt, Galatasaray, Sarıyer, Boluspor, Fatih Karagümrük, Manisaspor, İstanbulspor ve Başakşehir'de de görev yapmıştı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Fatih Sultan Mehmet Kahramanmaraş Beylikdüzü Spor Haberler

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