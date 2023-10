Depremde evi yıkılan milli sporcu Antalya'da otomobil tamir ediyor

TEKVANDODA Türkiye şampiyonluğu ve uluslararası başarılar kazanan milli sporcu Alican Doğru (21), Kahramanmaraş merkezli depremlerde Hatay'daki evlerinin yıkılmasının ardından çalışmak için geldiği Antalya'da sanayide otomobil tamir ediyor. Mesai sonrası parklarda antrenman yaparak hazırlandığı Türkiye şampiyonasında bronz madalya kazanan Doğru, "Başarılarımla 'yıkılan şehrin, yıkılmayan kahramanı' olarak anılmak istiyorum" dedi.

Hatay'ın Antakya ilçesinde Doğru ailesinin en büyük çocuğu olan Alican, 12 yıl önce otomobil boyacılığı yapan babasının yönlendirmesiyle tekvando sporuna başladı. Lise eğitimini açık öğretimden tamamlayan Alican, aile ekonomisine katlı sağlamak için Antakya'daki sanayide otomobil tamircisinde çalıştı. Spora sevgisi nedeniyle antrenmanları aksatmayan Doğru, ilk madalyasını 2019'da Antalya'da düzenlenen Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nda kazanarak üçüncü oldu. Elde ettiği başarıyla milli takıma seçilen Alican Doğru, antrenmanlara ve sanayideki işine devam etti. Genç milli takım formasıyla 2021'de İstanbul'da yapılan Avrupa Gençler Tekvando Başkanlık Kupası'nda gümüş madalyanın sahibi olan Alican, sonraki sene de Türkiye şampiyonu oldu.

'AİLESİNİN GEÇİMİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ANTALYA'YA GELDİ'

Milli formayla uluslararası müsabakalarda başarı hedefleyen Alican'ın hayalleri, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremle yıkıldı. Depremde evi yıkılan Alican Doğru, kendi imkanlarıyla dışarı çıkıp, duvarın altında kalan kardeşlerini kurtardı. Sanayide çalıştığı tamircideki ustası depremde ölen Alican, çalışarak ailesinin geçimine katkı sağlamak için Antalya'ya geldi. Çadırda kalan ailesinden uzakta yeni yaşama başlayan Doğru, sanayide otomobil tamirhanesinde işe başladı.

Deprem sonrası hayatı değişen Alican Doğru, hayal ettiği şampiyonluklar için de yeniden antrenmanlara başladı. Mesai saatleri dışında bireysel olarak antrenman yapan depremzede sporcu, 1-5 Ekim'de Erzurum'da yapılan Türkiye Şampiyonası'nda bronz madalyanın sahibi oldu. Kazandığı başarılarla ailesinin ve iş yerindeki çalışma arkadaşlarının gururu olan Alican, dünya şampiyonluğu ve olimpiyat madalyası kazanmayı hedeflediğini söyledi. Küçük yaştan itibaren kazandığı madalya ve plaketlerin depremde yıkılan evinin enkazında kaybolmasının üzüntüsünü yaşadığını dile getiren Alican, yeni madalyalar kazanmayı arzuladığını belirtti.

KENDİ ÇABAMLA SPORUMU YAPIYORUM

Dünya şampiyonluğu kazanmayı ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediğini kaydeden Alican, şunları söyledi:

"2012'de tekvandoya başladım. Lise eğitim yarıda bırakmak zorunda kaldım. Sonrasında hem çalıştım hem spora devam ettim. Sanayide işe başladım, aileme destek oluyordum. 2019'da madalya kazandım. Milli takıma seçildim. Sonrasında uluslararası müsabakada ikincilik elde ettim ve Türkiye şampiyonu oldum. Deprem sonrasında salonlarımız, evimiz yıkıldı, antrenman yapamadım. İş imkanı az olduğu için Antalya'ya geldim. Çalışıp aileme destek oluyorum ve kendi çabamla sporumu yapıyorum. Parklarda antrenman yapıp, şampiyonaya katıldım. Türkiye üçüncüsü oldum. Antrenmanlarımı gölge tekvandosu, taktik çalışmalarla parkta sahilde yapıyorum."

'HER ZAMAN UMUDUM VARDI'

Deprem sonrası hayatında ve ileriye dönük düşüncelerinde büyük değişiklik olduğunu belirten Alican, "Spora ayıracak fazla vaktim ve imkanım olmadığı için çabamla kendimi geliştiriyorum. Depremde çok zarar gördük, evimiz yıkıldı. Her şeyimi kaybettim ama önemli olan gücü ve umudu kaybetmemek. Her zaman umudum vardı. Yıkılan şehrin yıkılmayan kahramanı olmak her zaman amacım. Başarılarımla böyle anılmak istiyorum. Sporu çok sevdiğim için çok önem verdim. Kariyerimi hep ileri taşımak istedim. İşimi aksatmadan aileme destek olmaya çalışıyorum. Deprem oldu ama önemli olan umudu kaybetmemek."