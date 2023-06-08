Depremde evi hasar gören plaj hentbolu oyuncusu Avrupa şampiyonasına hazırlanıyor

Kahramanmaraş merkezli depreme Hatay'daki evlerinde yakalanan Sena Şanlı (13) yaşadığı zor günleri sporla aşıyor. U17 Kadın Plaj Hentbol Milli Takımı'nda forma giyen Şanlı, Avrupa şampiyonasına Antalya'daki kampta hazırlanıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayata sıkıca tutunanlardan biri de plaj hentbolu oyuncusu Sena Şanlı. Hatay'da ailesiyle birlikte yaşadığı evlerinden depremde sağ kurtulmayı başaran Şanlı, yaşadığı korkuyu uzun süre hafızasından silemezken, gönül verdiği plaj hentboluna sıkıca sarıldı. U17'de kadın plaj hentbolu milli takımında forma şansı yakalayan Sena Şanlı, İzmir'de gerçekleştirilecek Avrupa şampiyonasına, Antalya'da girdiği kampta hazırlanıyor.

Sena Şanlı, kendisine hem memleketi Hatay'dan hem de hentbol federasyonundan çok destek verildiğini belirterek teşekkür etti.