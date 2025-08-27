Depremde Bacaklarını Kaybeden Okçu Feyza'nın Hedefi Madalya

1) DEPREMDE BACAKLARINI KAYBEDEN OKÇU FEYZA'NIN HEDEFİ MADALYA

HATAY'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat depremlerinde yıkılan evlerinin enkazından yaralı kurtulan ve 2 bacağını kaybeden Feyza Nurkaya (12), kaslarını geliştirmek için başladığı okçuluk sporunda geçen yıl Türkiye şampiyonasında 3'üncü oldu. Azmiyle kısa sürede derece elde eden Nurkaya, Düzce'de bugün başlayan Türkiye şampiyonasında şampiyonluk hedefliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde İskenderun'da yıkılan evlerinin enkazında kalan Feyza Nurkaya, yaralı kurtarıldı, uzun süren tedavinin sonucunda 2 bacağı da ampüte edildi. Tekerlekli sandalye kullanan Nurkaya, bacakları olmadığı için işlerini tek başına yapabilmek için kol kaslarını güçlendirmesi gerektiğini fark etti. Bunun için araştırma yaparken okçuluk sporuyla tanışan Feyza, İskenderun'da bir kursa kaydoldu.

Kısa sürede kendini geliştiren Feyza Nurkaya, geçen yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında üçüncü oldu. Başarısıyla motive olan Feyza, daha büyük başarılar için çalışmalarına ağırlık verdi. Bugün Düzce'de başlayan Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası'na U13 kategorisinde katılan Feyza Nurkaya, kategorisinde şampiyonluğu hedeflediğini söyledi.

'HERKES BU SPORA BAŞLAYABİLİR'

Asrın felaketi olarak nitelendirilen depremlerde bacaklarını kaybettiğini ve kol kaslarını güçlendirmek için spora başladığını anlatan Feyza Nurkaya, çok çalıştığını ve milli takıma girmeyi hedeflediğini söyledi. Nurkaya, "6 Şubat depreminden sonra kollarımı güçlendirmek istedim. Araştırma yaparken okçulukla tanıştım ve kursa yazıldım. Önce temel teknikleri öğrendim, sonra makaralı yay ile devam ettim. Okçuluğu çok seviyorum, bence fiziksel durumu iyi olan ya da olmayan herkes bu spora başlayabilir. Daha önce katıldığım yarışmada 3'üncü oldum. Türkiye Para Okçuluk Şampiyonası'na U13 kategorisinde katılacağım yarışmada şampiyonluk hedefimde iyi bir dereceyle dönmek istiyorum. Yaşım ilerledikçe daha büyük yarışmalara katılacağım. Hocalarım bana çok yardımcı oluyor. Atışlarımda teknik önerilerde bulunuyorlar. Takım arkadaşlarımla da iyi anlaşıyorum. Milli sporcu olmak ve Avrupa yarışmalarında Türkiye'yi temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Feyza Nurkaya'nın antrenörü Meltem Sayıcı ise "Feyza, 6 Şubat depremlerinde ampüte oldu. Ancak sporla yeniden güçlü bir adım attı. Şu an para okçuluk branşında yarışmalara katılacak. Türkiye Şampiyonası'nda bizleri temsil edecek. Yarışma sonunda güzel bir sonuçla dönmesini umut ediyoruz" dedi.