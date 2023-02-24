Deprem saatine denk gelen dakikada atkılar sahaya atıldı Spor Haberleri Kocaelispor, Sakaryaspor maçının 4 dakika 17. saniyesinde deprem bölgesindeki vatandaşlar unutulmadı. Kocaelispor, Sakaryaspor maçının 4 dakika 17. saniyesinde deprem bölgesindeki vatandaşlar unutulmadı. Sahaya atılan atkılar, deprem bölgesine gönderilmek için toplandı. Geliri depremzedelere bağışlanmak üzere Kocaelispor ve Sakaryaspor, Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Maçın 4 dakika 17. saniyesinde deprem bölgesine gönderilmek üzere atkılar tribüne atıldı. Toplanan atkılar, deprem bölgesine gönderilmek üzere yola çıktı. O anlar, renkli görüntülere sahne oldu. - KOCAELİ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Sakaryaspor Kocaeli Spor Haberler

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