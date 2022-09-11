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Deplasmana kamyonet kasasında gittiler

Spor Haberleri

Deplasmana kamyonet kasasında gittiler

İstanbul'dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı.

İstanbul'dan Bursa deplasmanına giden Batman Petrolspor tarafları araçları bozulunca yolda kaldı. Bursalı bir kamyonet sürücüsünün yardımıyla kırmızı-beyazlı taraftarlar stadyuma kamyonet kasasında gitti.

İstanbul'da bir grup Batman Petrolspor taraftarı, TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bursaspor ile oynayacağı maç için Bursa'ya doğru yola çıktı. Bursa'ya 70 kilometre kala arabaları bozulan taraftar grubu yolda kaldı. O sırada yoldan geçen bir kamyonet şoförü, taraftarları kamyonetin kasasına aldı. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, arabayı yol kenarında bırakıp Bursa'ya kadar kamyonetin kasasında gitti. Bursaspor ise mücadeleyi 1-0 kazandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Batman Petrolspor İstanbul Bursa Spor Haberler

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