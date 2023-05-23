Denver Nuggets, tarihinde ilk kez NBA finaline çıktı

NBA Batı Konferansı final serisi 4. maçında Los Angeles Lakers'ı deplasmanda 113-111'lik skorla mağlup eden Denver Nuggets, seriyi 4-0 kazanarak tarihinde ilk kez NBA finaline yükseldi.

NBA play-off'larında heyecan tek karşılaşmayla devam etti. Batı Konferansı'nda normal sezonu lider tamamlayan Denver Nuggets, 3-0 üstün olduğu final serisinin 4. maçında konuk olduğu Los Angeles Lakers'ı 113-111'lik skorla yenerek tarihinde ilk kez NBA finaline adını yazdırdı. Nuggets'ın all-star yıldızı Nikola Jokic, 30 sayı, 14 ribaund ve 13 asistle triple-double yaparak galibiyetin mimarı oldu. Play-off'larda 8. kez triple-double yapan 28 yaşındaki Sırp pivot, NBA play-off'larında en çok triple-double yapan oyuncu olarak tarihe geçti. Jokic ayrıca, konferans finalinin en değerli oyuncusu (MVP) ödülünün de sahibi oldu. Konuk ekipte Michael Porter Jr. 15 sayı ve 10 ribaund, Jamal Murray 25 sayı, Aaron Gordon da 22 sayı kaydetti. Lakers'ta ise LeBron James'in 40 sayı, 10 ribaund ve 9 asisti, Anthony Davis'in 21 sayı ve 14 ribaundu, Austin Reaves'in de 17 sayısı yeterli olmadı.

Denver Nuggets, finalde Boston Celtics - Miami Heat eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Heat'in Doğu Konferansı final serisinde 3-0 üstünlüğü bulunuyor. - İSTANBUL