Denver Nuggets NBA Şampiyonu

Denver Nuggets, NBA Final serisi 5'inci maçında Miami Heat'i 94-89 mağlup ederek şampiyon oldu. Nikola Jokic, finalin en değerli oyuncusu seçildi.

Denver Nuggets, Amerikan Ulusal Basketbol Ligi (NBA) Final serisi 5'inci maçında Miami Heat'i sahasında 94-89 mağlup ederek seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyon oldu.

NBA Final serisi 5'inci maçında Denver Nuggets, sahasında Miami Heat ile karşılaştı. Ball Arena'da oynanan karşılaşmaya iyi başlayan deplasman ekibi ilk periyodu 24-22, ilk yarıyı ise 51-44 önde tamamladı. 3'üncü periyotta daha iyi bir görüntü çizen Nuggets, farkı eritmesine rağmen son periyoda Miami Heat, 71-70 önde girdi. Son dakikaları büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmanın son 1 dakika 30 saniyesinde 6-0'lık seri yakalayan Nuggets, karşılaşmayı 94-89 kazanarak seride durumu 4-1'e getirdi ve şampiyonluğunu ilan etti. Ev sahibi ekipte Nikola Jokic, 28 sayı, 16 ribaund ve 4 asistle oynarken, Heat'te Jimmy Butler'ın 21 sayı, 3 ribaund ve 5 asistlik performansı galibiyet için yeterli olmadı.

NBA Finali'nin en değerli oyuncusu Denver Nuggets'tan Nikola Jokic seçildi. 28 yaşındaki oyuncu, final serisinde çıktığı 5 maçta 30.2 sayı, 14.0 ribaund, 7.2 asist ortalamaları yakalayarak bu ödülü kazanma başarısı gösterdi. Tecrübeli oyuncu ayrıca 2002 yılında NBA Finali'nin en değerli oyuncusu seçilen Shaquille O'Neal'ın ardından bu ödülü kazanan ilk pivot oldu. Jokic, play-off boyunca en fazla sayı atan, en fazla ribaund alan ve en fazla asist yapan oyuncu olarak büyük bir başarıya da imza attı.