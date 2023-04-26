Denver ile Phoenix konferans yarı finalinde eşleşti

NBA play-off'ları birinci turunda Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves'u, Phoenix Suns da Los Angeles Clippers'ı 4-1'lik skorla eleyerek konferans yarı finaline yükseldi.

NBA play-off'larında ilk tur heyecanı 3 müsabakayla devam etti. Batı Konferansı takımlarının play-off mücadelesinde Nuggets, konuk ettiği Minnesota Timberwolves'u 112-109'luk skorla yenerek seriyi 4-1'e getirdi ve konferans yarı finaline çıktı. Nuggets'ta 36 sayı, 5 asist üreten Jamal Murray ve 28 sayı, 17 ribaund, 12 asistle triple double yapan Nikola Jokic, galibiyetin mimarı oldu. Timberwolves'ta ise Anthony Edwards'ın 29 sayı, 8 ribaund, 7 asisti ve Karl-Anthony Towns'ın 26 sayı, 11 ribaundluk performansı yenilgiyi engelleyemedi.

Bir diğer Batı Konferansı play-off müsabakasında Phoenix Suns, evinde Los Angeles Clippers'ı 136-130 mağlup ederek 4-1'lik skorla tur atladı ve konferans yarı finalinde Denver Nuggets'ın rakibi oldu. Suns'ta Devin Booker 47 sayı, 10 asist ve 8 ribaund, Kevin Durant 31 sayı, 6 ribaund, Deandre Ayton da 21 sayı, 11 ribaundla galibiyette önemli rol oynadı. Clippers'ta ise Norman Powell 27 sayı, 3 asist, Mason Plumlee 20 sayı, 10 ribaund, Nicolas Batum da 19 sayı ve 6 ribaund kaydetti.

Hawks, Boston'ı yenerek seriyi 6. maça taşıdı

Doğu Konferansı play-off'ları ilk turunda Atlanta Hawks, deplasmanda Boston Celtics'i Trae Young'ın bitime 1.8 saniye kala attığı 3 sayılık basketle 119-117'lik skorla yenerek seride durumu 3-2'ye getirdi. Hawks'ta Trae Young 38 sayı, 13 asist, John Collins 22 sayı, Bogdan Bogdanovic 18 sayı, 6 ribaundla oynadı. Celtics'te ise Jaylen Brown 33 sayı, 7 ribaund, 5 asist, Jayson Tatum da 19 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle mücadele etti. Serinin 6. maçı, 27 Nisan'da Atlanta'nın sahasında yapılacak. - İSTANBUL