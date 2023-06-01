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Denizlisporlu Futbolculardan Veda Mesajları

Denizlisporlu Futbolculardan Veda Mesajları

Spor Haberleri

Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'da sözleşmeleri biten futbolcular, tek tek veda mesajı yayınladı.

Spor Toto 1'inci Lig'den TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor'da daha önce takımdan ayrılarak son maçlarda forma giymeyen futbolcular, sözleşmelerinin bitmesiyle tek tek veda mesajı yayınlamaya başladı. Denizlispor'da sözleşmelerini fesheden Ömer Şişmanoğlu, Asım Hamzaçebi, Oğuz Yılmaz ve Mustafa Çeçenoğlu, sosyal medya hesaplarından yayınladıkları mesajlarla kulübe ve taraftarlara veda etti. Transfer yasaklısı Denizlispor'un mevcut kadrosu dağılmıştı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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