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Denizlisporlu Futbolcu Oktay Kısaoğlu Tibia Kemiğini Kırdı

Denizlisporlu Futbolcu Oktay Kısaoğlu Tibia Kemiğini Kırdı
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3. Lig 4. Grup maçında Erciyes 38 oyununa girdiği ikili mücadelede sakatlanarak tibia kemiği kırılan Oktay Kısaoğlu, hastaneye kaldırıldı.

Erciyes 38 Futbol Kulübü ile Denizlispor arasında oynanan maçta, Denizlisporlu Oktay Kısaoğlu'nun tibia kemiği kırıldı.

Türkiye 3. Lig 4. Grup 4. hafta maçında Kayseri'de oynanan Erciyes 38 Futbol Kulübü-Denizlispor maçında Oktay Kısaoğlu'nun tibia kemiği kırıldı. Müsabakanın 44. dakikası oynanırken, rakibi ile girdiği ikili mücadele sonrasında sakatlık yaşayan Oktay Kısaoğlu, oyuna devam edemedi.

Ambulans ile hastaneye götürülen 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun yapılan tetkikler neticesinde tibia kemiğinin kırıklığı tespit edildi. Genç oyuncuya ilk müdahale Kayseri'de yapıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Denizlispor 3-sayfa kayseri Erciyes Futbol Spor

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