Denizlispor Ziraat Türkiye Kupası'nda elendi

STAT: Atatürk

HAKEMLER : Mazlum Doğan, Cihad Buyurgan, Alparslan Karataş

DENİZLİSPOR : Ali Eren - Ramazan, Emre Yıldırım, Mehmet Eren (Dk. 79 Hüseyin Haktan), Ertuğrul, Deniz Kodal (Dk. 63. Emre Burgaz), Kemal, Yusuf Emre, Gökhan (Dk. 62 Enes), Nuri Kozhan (Dk. 65 Ahmet Emre), Ahmet Tekin (Dk. 62 Mustafa Kemal)

BURHANİYE BELEDİYESPOR: Kemal Canlı - Hakan Çakır (Dk. 76 Yusuf), Halil Yekta, Atakan, Muhammet Kaan, Abdülsamet (Dk. 46 Salih), Berkay (Dk. 60 Oğuzhan), Altan, Berk, Abdülkadir (Dk. 67 Emirhan), Kadir Kaya

GOLLER: Dk. 19 (Pen.) ve Dk. 87 Kadir Kaya, Dk. 89 Mustafa Kaya (Burhaniye Belediyespor) Dk. 44 Mehmet Eren, Dk. 57 Emre Yıldırım ( Denizlispor )

SARI KARTLAR: Emre ( Denizlispor ), Altan (Burhaniye Belediyespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yer alan Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında sahasında Bölgesel Amatör Lig takımlarından Burhaniye Belediyespor'a 3-2 mağlup olarak elendi. Maçın 19'uncu dakikasında Burhaniye Belediyesporlu futbolcu Kadir Kaya, penaltı golüyle takımını 1-0 öne geçirdi. Denizlisporlu Mehmet Eren, 44'üncü dakikada iyi vuruşuyla golü atarak 1-1 beraberliği sağladı. Karşılaşmanın ikinci yarısında Denizlisporlu Emre Yıldırım, 57'nci dakikada kafa golüyle takımını 2-1 öne geçirdi. Ancak 87'inci dakikada Burhaniye Belediyesporlu Kadar Kaya, kafa vuruşuyla 2-2 beraberliği sağladı. Maçın 89'uncu dakikasında ise Denizlispor kalecisi Ali Eren'in hatasını iyi değerlendiren Mustafa Kaya takımını 3-2 öne geçirerek Burhaniye Belediyespor'un tur atlamasını sağladı.

18'inci dakikada Gökhan Süzen'in ceza sahasında içinde Berk'e faul yaptığı gerekçesiyle hakem penaltı noktasını gösterdi.

19'uncu dakikada Kadir Kaya kullandığı penaltıyla golünü attı: 1-0.

44'üncü dakikada ceza sahası içinde topu önünde bulan Mehmet Eren, iyi vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu: 1-1.

57'nci dakikada Gökhan'ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselerek kafa atan Emre Yıldırım, takımını öne geçiren golü attı: 2-1.

87'nci dakikada Mert'in ceza sahasına ortaladığı topu Kadir Kaya kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 2-2.

89'uncu dakikada Ramazan'ın geri pasında kaleci Ali Eren topu uzaklaştırmak istedi ancak top Mustafa Kaya'ya çarparak kaleye girdi: 2-3.