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Denizlispor yönetiminde değişiklik

Denizlispor yönetiminde değişiklik

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TFF'nin ligleri tescillemesinin ardından 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Denizlispor'un yeni yönetiminde 4 isim yerine yenileri belirlendi. Hikmet Olgun, Necip İrdem, Ahmet Aşıkoğlu ve Hasan Yıldırım'ın istifa etmesi sonrası yerlerine Fatih Harktı, Murat Saylan, Özgür Sarıtaş ve Mevlüt Yeğen davet usulü ile yönetime alındı.

DENİZLİ (İHA) – TFF'nin ligleri tescillemesinin ardından 56 yıl sonra 2. Lig'e düşmesi kesinleşen Denizlispor'un yeni yönetiminde göre almak istemeyen 4 isim yerine yenileri belirlendi.

Denizlispor Yönetim Kurulu üyeleri Hikmet Olgun, Necip İrdem, Ahmet Aşıkoğlu ve Hasan Yıldırım, yeni dönemde kendi istekleri ile yönetimde görev almak istemediklerini belirterek, ayrılma talebinde bulundu. Yapılan yönetim kurulu toplantısında yöneticilerin bu istekleri kabul edilerek, yerlerine Fatih Harktı, Murat Saylan, Özgür Sarıtaş ve Mevlüt Yeğen davet usulü ile yönetime alındı.

Denizlispor yönetiminde yaşanan bayrak değişiminin ardından oluşan yeni yönetim kurulunun gelecek hafta yapacağı ilk toplantısında yeni görev dağılımını yapacağı bildirildi. Kulüp Başkanı Mehmet Uz, 2 sezon kulübe büyük hizmet veren yöneticilere teşekkür ederken, yönetime giren yöneticilere de başarılar diledi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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