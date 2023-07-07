Denizlispor Yönetimi Genç Takımın Antrenmanını İzledi

TFF 2'nci Lig'e düşen Denizlispor, transfer yasağı nedeniyle genç ve altyapı ağırlıklı bir takımla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yönetim kurulu üyeleri, son antrenmanı tam kadro takip etti.

TFF 2'nci Lig'e kadrosu dağılarak düştükten sonra transfer yasağı nedeniyle yeni sezonun hazırlıklarına genç ve altyapı ağırlıklı takımla başlayan Denizlispor'da yönetim de son antrenmanı tam kadro takip etti. Şimdiye kadar ayrılan isimlerden yalnız Gökhan Süzen'i kalmaya ikna eden yeşil-siyahlılarda Başkan Mehmet Uz ve yönetim kurulu üyeleri, haftalık yönetim kurulu toplantısının ardından takımın teknik direktör Bülent Ertuğrul yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'ndeki antrenmanını izledi.<