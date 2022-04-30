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Denizlispor yeniden çıkış arıyor

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor yeniden çıkış arıyor

SPOR Toto 1'inci Lig'de 6 maçta 5 galibiyet aldığı serinin ardından geçen hafta en önemli rakiplerinden Bursaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala düşme korkusunu üzerinden atamayan Altaş Denizlispor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

SPOR Toto 1'inci Lig'de 6 maçta 5 galibiyet aldığı serinin ardından geçen hafta en önemli rakiplerinden Bursaspor'a deplasmanda 1-0 yenilerek bitime 4 maç kala düşme korkusunu üzerinden atamayan Altaş Denizlispor, yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda ligdeki diğer karşılaşmalarla birlikte ilk düdüğü saat 16.00'da çalacak maçı Mert Güzenge yönetecek.

Denizlispor'da cezalı duruma düşen Aissati ve Hakan bu maçta görev yapamayacak. Tüm öğrencilere ücretsiz olan karşılaşmanın bilet fiyatları VIP ve Loca önü 50, B-D üst 30, A-E üst 20, A-E alt 15 ve maraton tribününü ise 10 TL'den satışa çıktı. Ligde haftaya da düşme hattındaki Menemenspor'u ağırlayacak Denizlispor, 39 puanla düşme hattının 1 puan ve 1 basamak üzerinde yer alıyor.


- Denizli

Demirören Haber Ajansı / Spor

Gençlerbirliği, Denizlispor, Spor Toto, Bursaspor, Spor, Haberler

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