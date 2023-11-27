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Denizlispor, yeni teknik direktörüyle çıkış yapamadı

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçını oynayıp evinde Düzcespor'a 2-1 kaybeden Denizlispor bir türlü çıkış yakalayamadı. Üst üste 6'ncı yenilgisini alan yeşil-siyahlılar 11 puanda kalarak ateş hattında kaldı.

DENİZLİ,

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta yeni teknik direktörü Özcan Bizati yönetiminde ilk maçını oynayıp evinde Düzcespor'a 2-1 kaybeden Denizlispor bir türlü çıkış yakalayamadı. Üst üste 6'ncı yenilgisini alan yeşil-siyahlılar 11 puanda kalarak ateş hattında kaldı. Son galibiyetini İnegölspor'a karşı 2-0'lık skorla alan Denizlispor, Kastamonuspor, Iğdır FK, Somaspor, Menemen FK, Sarıyer ve Düzcespor müsabakalarını kaybetti. Özcan Bizati, evlerinde yaşadıkları kayıp için çok üzgün olduklarını ancak bir an önce toparlanacaklarına inandığını dile getirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Özcan Bizati Denizlispor Futbol Spor Haberler

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