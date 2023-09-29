Denizlispor'un Ziraat Türkiye Kupası 2. turdaki rakibi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 2.turunda Denizlispor'un rakibi Burhaniye Belediyespor oldu.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinde Denizlispor, Ziraat Türkiye Kupası 2.turunda karşılacağı takım belli oldu. Denizlispor'un kupayı kazanmak için yeşil sahada birlikte ter dökeceği takım Burhaniye Belediyespor oldu. Denizlispor, kendi evinde rakibi ile 10-11 veya 12 Ekimde mücadele edeceği bildirildi. - DENİZLİ