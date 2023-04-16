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Denizlispor'un pilot takımı yarı finalde

Denizlispor'un pilot takımı yarı finalde

Spor Haberleri

Denizli Parsspor U14 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup ederek bir ilki başarıp adını yarı finale yazdırdı.

Denizli Parsspor U14 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda rakiplerini mağlup ederek bir ilki başarıp adını yarı finale yazdırdı.

A. Denizlispor tarafından yapılan açıklamada, "Kulübümüzün pilot takımı olan Denizli Parsspor U14 Takımı, Türkiye Şampiyonası'nda Muratpaşaspor'u 2-1 mağlup ederek bir ilki başarıp adını yarı finale yazdırdı" denildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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