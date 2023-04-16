Denizlispor'un kabus sezonu

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon takımın 4'üncü teknik direktörü olarak göreve getirilen Bülent Ertuğrul yönetiminde çıktığı ilk maçta da evinde Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olarak küme düşme sınırına gelen Altaş Denizlispor, kahır sezonunu yaşıyor.

SPOR Toto 1'inci Lig'de bu sezon takımın 4'üncü teknik direktörü olarak göreve getirilen Bülent Ertuğrul yönetiminde çıktığı ilk maçta da evinde Ankara Keçiörengücü'ne mağlup olarak küme düşme sınırına gelen Altaş Denizlispor, kahır sezonunu yaşıyor. Süper Lig'den 2 sezonluk maceranın ardından 2021'de düşen, geçen sezon düşmekten son anda kurtulup bu yıl transfer yasağı nedeniyle takviye edemediği kadrosuyla ligin başından beri dibe demir atan Denizlispor, tarihinde ilk kez 3'üncü profesyonel lig kategorisine gerilemeye çok yaklaştı.

Son 9 maçta yalnız 1 puan alabilen, art arda 7 maçı mağlubiyetle geçen Denizli ekibi, ligde puan tablosunda yalnız 6 Şubat'taki deprem felaketi yüzünden ligden çekilen Yeni Malatyaspor'u kıl payı sollayabildi. Depremin ardından son 9 maçta hükmen mağlubiyet alan Yeni Malatyaspor bu sezon 16 puan alırken, Denizlispor ise 17 puan toplayabildi. Son 5 maç öncesi umut tüketen Denizlispor'da camiadaki tartışmalar sürerken, eski başkanlardan Süleyman Urkay ise kurtuluş için çağrı yaptı. Urkay, kendi dönemi dahil kulüpteki her dönemin incelenmesini, her yönetimin kendi dönemindeki borçtan sorumlu olup ödemesini teklif etti.