Denizlispor'un Arnavutköy Belediyespor maçının saati değişti
Denizlispor'un TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta oynayacağı Arnavutköy Belediyespor maçının saati, Denizlispor'un talebi ve rakip takımın onayıyla saat 19.00'a alındı.
DENİZLİ,
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta oynadığı ilk 3 karşılaşmada galibiyetle tanışamayıp hanesine yalnız 1 puan yazdırabilen Denizlispor'un bu hafta sonu Arnavutköy Belediyespor'la yapacağı iç saha maçının saati değişti. Futbol Federasyonu, Denizlispor'un talebi ve rakip takımın onayıyla Denizli Atatürk Stadı'nda pazar günü saat 16.30'da başlayacağı açıklanan maçı saat 19.00'a aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor