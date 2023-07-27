Denizlispor U19 Takımı Yeni Sezona Hazırlanıyor

Yeni Sezonda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U19 takımı, sezon hazırlıklarına başladı.

2023-2024 sezonunda Gelişim Ligi'nde mücadele edecek olan Denizlispor U19 takımı, yeni sezon hazırlıklarını Doğan Seyfi Atlı Stadı'nda, Teknik Sorumlu Mustafa Gözlükaya nezaretinde 25 kişilik futbolcu kadrosu ile sürdürüyor. Yeni sezon hazırlıklarını değerlendiren Teknik Sorumlu Mustafa Ali Gözlükaya, çalışmalarda 3. haftaya girdiklerine dikkat çekerek, "Yoğunlaştırarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Takımda geçen sene U17 takımında yer alan, U19 takımında yer alan 2005 ve 2004 doğumlu futbolcular var. Yaklaşık 25 kişilik bir oyuncu kadrosu ile yeni sezona en iyi şekilde hazırlanmaya gayret ediyoruz. A takımımıza geçen seneki U19 takımımızdan baya takviye oldu. Önceliğimiz orası. Çünkü A takımında oyuncularımız var. Belki oradan buraya gelecek oyuncularımız olabilir. Bunun yanı sıra buradan da oraya gidecek oyuncularımız olabilir" dedi.

Futbolcuları en iyi şekilde hazırlamaya gayret ettiklerini söyleyen Teknik Sorumlu Gözlükaya "Önceliğimiz oyuncularımızı fiziksel olarak da beceri olarak da taktiksel olarak da oraya hazır hale getirip, inşallah aralarından yukarıya çıkarabileceğimiz oyuncularımız varsa onları yukarı çıkarmak olacak" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ