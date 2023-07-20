Denizlispor U16 takımı, Kınıklı Tesislerinde Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeni sezonda Gelişim Liginde mücadele edecek olan Denizlispor U16 takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Denizlispor Kınıklı Tesislerinde Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda moraller yerinde gidiyor. Yeni sezon çalışmalarını değerlendiren Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş, pazartesiden bu yana çalışmaya başladıklarını belirterek, 'Bu ikinci antrenman. Bu haftayı üç antrenmanla bitireceğiz. Önümüzdeki hafta her gün çift idman yaparak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Kadromuz geçen senenin u15 takımı. İyi uyumlu bir kadromuz var. İnşallah sakatlıksız başarılı bir sezon geçiririz. Bu sene de gelişim liginde mücadele edeceğiz. Futbolcuların gelişimi için elimizden geleni yapacağız' dedi. 'A takımına iki futbolcu verdik' A takımına iki futbolcu verdik diyen Ateş, 'Bunlar; Ertuğrul Yıldırım ve Yavuz Selim Tatar. Gösterdikleri performansla oraya çıktılar. İnşallah orada da başarılı olup orada kalıcı olurlar. Denizlispor'umuza faydalı olurlar. Ben orada bulunan burada bulunan tüm kardeşlerime inanıyorum güveniyorum. Denizlispor'un geleceği bu arkadaşlar zaten. İnşallah Denizlispor'u layık olduğu yere hep beraber getireceğiz' ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ

Denizlispor U16 takımı, Kınıklı Tesislerinde Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başladı.

Yeni sezonda Gelişim Liginde mücadele edecek olan Denizlispor U16 takımı, yeni sezon hazırlıklarına başladı. Denizlispor Kınıklı Tesislerinde Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş nezaretinde yapılan antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına başlayan yeşil-siyahlılarda moraller yerinde gidiyor. Yeni sezon çalışmalarını değerlendiren Teknik Sorumlu Hüseyin Ateş, pazartesiden bu yana çalışmaya başladıklarını belirterek, "Bu ikinci antrenman. Bu haftayı üç antrenmanla bitireceğiz. Önümüzdeki hafta her gün çift idman yaparak hazırlıklarımızı sürdüreceğiz. Kadromuz geçen senenin u15 takımı. İyi uyumlu bir kadromuz var. İnşallah sakatlıksız başarılı bir sezon geçiririz. Bu sene de gelişim liginde mücadele edeceğiz. Futbolcuların gelişimi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

"A takımına iki futbolcu verdik"

A takımına iki futbolcu verdik diyen Ateş, "Bunlar; Ertuğrul Yıldırım ve Yavuz Selim Tatar. Gösterdikleri performansla oraya çıktılar. İnşallah orada da başarılı olup orada kalıcı olurlar. Denizlispor'umuza faydalı olurlar. Ben orada bulunan burada bulunan tüm kardeşlerime inanıyorum güveniyorum. Denizlispor'un geleceği bu arkadaşlar zaten. İnşallah Denizlispor'u layık olduğu yere hep beraber getireceğiz" ifadelerinde bulundu. - DENİZLİ