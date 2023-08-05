Denizlispor U12 Takımı Şampiyonluk İçin Antrenmanlara Devam Ediyor

Denizlispor U12 takımı, 2023-2024 sezonunda hedefledikleri şampiyonluğu alabilmek için yoğun bir şekilde antrenman yapıyor. Teknik Sorumlu İsa Akan nezaretinde çalışmalarını sürdüren minik horozlar, geçen sezondaki başarılarını tekrarlamak ve gelişimlerini sürdürmek istiyor. Yeni sezonda daha fazla mücadele edecek olan takım, hedeflerine ulaşmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Denizlispor U12 takımının minik horozları, 2023-2024 sezonun açılması ile birlikte hedefledikleri şampiyonluğu alabilmek için antrenmanlarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Yeni sezonun açılmasıyla birlikte Denizlispor U12 takımı, sıcak havaya rağmen Teknik Sorumlu İsa Akan nezaretinde Doğan Demircioğlu Stadı'nda sürdürüyor. Sabahın erken saatlerinde çalışmalara başlayan minik horozlarda hedef geçen sezondaki başarıyı tekrarlayarak gelişimlerini sürdürmek. Denizlispor'un geleceği olarak görülen U12 yaş grubu, 2023-2024 sezonunda katılacağı liglerde oynayacağı futbol ve mücadelesi ile ses getirmek istiyor. Antrenmanları değerlendiren Teknik Sorumlu İsa Akan, yeni sezonda hedeflerinin büyük olduğunun altını çizerek, "Havalar şu anda çok sıcak ama bu bir aylık süreçte çalışmak zorundayız. Sabah ya da akşam saatlerinde antrenman yapabiliyoruz. Bazen de Çamlık ya da diğer parklara koşuya gidiyoruz. Elimizden geldiği kadar Ağustos ayını en iyi şekilde geçirmeye çalışıyoruz" dedi.

"Geçen dönem birçok şampiyonluk yaşadık"

Yeni sezonda mücadelelerini daha çok artıracaklarını belirten Teknik Sorumlu Akan, "Geçen dönem birçok şampiyonluk yaşadık. Çeşitli başarılar yaşadık. Ekibimiz iyi bir gelişim gösterdi. Çocuklar kuvvetlendi. Aralarında iyi çocuklar var. Gelecek vadediyorlar. Çalışmalarımız bu yönde devam ediyor. Amacımız da zaten bu kulüpten çocukları yukarıya güçlü bir şekilde çıkarmak" ifadelerini kullandı.

"3 tane şampiyonluk yaşadık"

Yeni sezonda tekrardan galibiyet elde etmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Denizlispor'un başarılı yıldız futbolcusu Egemen Yüce, "İsa hocamızın nezaretinde güzel çalışmalar yapıyoruz. Sürekli etkinlikler ve idmanlarla kendimizi daha çok geliştiriyoruz. 3 tane şampiyonluk yaşadık. Takım olarak tekrardan şampiyon olmak için daha çok idman yapıyoruz. Hava şartlarını gözetmeksizin idmanları olabildiğince kaçırmıyoruz. İnşallah ailelerimizin desteği ve hocalarımızın nezaretinde hedeflerimize ulaşacağımıza inanıyoruz" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ