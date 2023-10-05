Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul: 'Fethiyespor maçından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz'

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından 7 puanla ayrılan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, hem mücadele hem de skor anlamında iyi işler yaptıklarını belirterek, 'Bu hafta Fethiyespor maçından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz' dedi.

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçından 7 puanla ayrılan Denizlispor'da teknik direktör Bülent Ertuğrul, hem mücadele hem de skor anlamında iyi işler yaptıklarını belirterek, "Bu hafta Fethiyespor maçından da puan ya da puanlarla dönmek istiyoruz" dedi. Ertuğrul, "Berabere biten son Erzincanspor maçında özellikle pas tercihleri ve son vuruşlarda biraz daha dikkatli olabilseydik galip gelmemiz işten bile değildi. Aldığımız 1 puanın çok değerli olduğunu söylemek istiyorum. Son 3 haftadır sahadan puanla ayrılıyoruz. Neredeyse tamamı altyapıdan gelen genç oyunculardan kurulu takımım çok iyi çalışıyor ve elinden geleni yapıyor. Eksik oyuncularımızın olmasına rağmen bunu hissettirmiyorlar. Forma şansı bulan tüm oyuncularım, kendilerine verilen görevi en iyi şekilde yapmak için çalışıyor" diye konuştu.

"HAKEMLERİMİZİN BİRAZ DAHA DİKKATLİ OLMASI GEREKTİĞİNE İNANIYORUM"

Erzincanspor maçında hakem kararlarının da sonuca etki ettiğine inandığını kaydeden Bülent Ertuğrul, "Bugüne kadar hakem kararları konusunda konuşmadım. Haksız yere atıldığım maç dahil. Ancak hakemlerimizin biraz daha dikkatli olması gerektiğine inanıyorum. Bir oyuncunun hatası nasıl sonuca etki ediyorsa, hakem hataları da etki edebiliyor. Erzincanspor maçında net bir penaltımız verilmedi. İyi niyetli olduklarından şüphemiz yok ancak biraz daha dikkatli olunması gerektiğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

"DENİZLİSPOR TARAFTARI SKORA DEĞİL, MÜCADELEYE AŞIK OLAN BİR TARAFTAR"

Taraftarların takıma olan güvenlerini bir kez daha gösterdiklerini kaydeden Ertuğrul, "Son yıllardaki en fazla taraftar sayısına ulaştığımızı düşünüyorum. Denizlispor taraftarı skora değil, mücadeleye aşık olan bir taraftar. Takım mücadele ettiği sürece sonuç ne olursa olsun desteklerini esirgemiyorlar. Biz de onların bu güvenine layık olmak, onların istediği mücadeleyi ortaya koymak için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

GÖKHAN VE BERKANT YOK

Fethiyespor deplasmanının hazırlıklarını sürdürdüklerini kaydeden Denizlispor Teknik Direktörü Bülent Ertuğrul, "Rakibimiz ligin güçlü takımlarından biri. Zor bir deplasman olacağını biliyor ve buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sakatlıkları bulunan Gökhan Süzen ve Berkant Gündem dışında eksiğimiz yok. Cezası sona eren Bekir Turaç Böke bu maçta takımdaki yerini alacak. Hedefimiz son haftalardaki çıkışımızı sürdürmek ve bu zor deplasmandan puan ya da puanlarla dönmek" dedi.