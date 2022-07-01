Denizlispor Teknik Direktörü Bakkal: Hazırlık dönemi önemli

SPOR Toto 1'inci Lig kulüplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktör Mesut Bakkal, "Sezon öncesi ne kadar hazır hale gelirsek, lige de o derece iyi başlarız" dedi.

Geçen sezon son 15 maçta 30 puan toplayarak, maç başına 2 puan ortalaması yakaladıklarını hatırlatan deneyimli teknik adam, "Sezon bittikten sonra yaptığım açıklamada, kadronun korunması halinde devam edeceğimi söylemiştim. Kulübün mali yapısı ortada. Gerçekler neyse, hedeflerimiz ve çalışmalarımız da aynı oranda gerçekçi olmak zorunda. Bunun bilinciyle hareket etmeliyiz. Sezonun bitimiyle birlikte yönetim kurulumuz elinden geleni yaparak geçen sezon futbolcu alacaklarını ödedi ve kadromuzu neredeyse tamamen korudu. Kadronun korunması konusunda hem yönetim kurulumuza hem de futbolcularımıza gösterdikleri karşılıklı anlayış ve uzlaşma çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

TARAFTARA TEŞEKKÜR VE MESAJTaraftarlara da çağrıda bulunan teknik direktör Bakkal, "Geçen sezon son 15 maçta ortaya koyduğumuz mücadele ve elde ettiğimiz başarıda taraftarlarımızın büyük katkısı oldu. Onlar bana hep güvendi ve her şartta destek oldu. Kendilerine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Aynı desteği sürdüreceklerinden zerre şüphem yok. Kulübümüz kombine biletleri satışa çıkardı. Taraftarlarımızın mümkünse kombine bilet, değilse de maç maç biletlerini alarak tribünleri doldurmalarını ve desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Saha içi başarı sadece saha içindeki mücadeleyle kazanılmaz. Yönetiminden teknik heyetine, futbolcusundan taraftarına, kulüp çalışanlarından basınına kadar tüm paydaşlar birlik beraberlik içinde olduğunda, inanıyorum ki daha güzel başarılara imza atacağız" şeklinde konuştu.

Demirören Haber Ajansı / Spor