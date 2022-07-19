Denizlispor son sürat lige hazırlanıyor A. Denizlispor, Burdur kampındaki hazırlıklarını yaptığı taktik teknik ve taktik antrenmanla sürdürdü. A. Denizlispor, Burdur kampındaki hazırlıklarını yaptığı taktik teknik ve taktik antrenmanla sürdürdü. Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor, 20 günlük Denizli kampının ardından gittiği Burdur'da hazırlıklarına devam ediyor. Yeşil siyahlı ekip Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde gerçekleşen antrenmanlarla lige güzel bir giriş yapmak istiyor. Geçen sezon ki kadrosuna alt yapıdan genç oyuncularla takviye yapan yeşil siyahlı ekip, hazırlık maçlarıyla yeni sezona çıkacak. - DENİZLİ İhlas Haber Ajansı / Spor Denizlispor Denizli Burdur Spor Haberler

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