Denizlispor Son 3 Haftada İyi Performans Sergiliyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 3 maçında yalnız 1 puanı hanesine yazdırabilen Denizlispor, son 3 haftayı ise namağlup 7 puanla geçti.

Arnavutköy Belediyespor ve Etimesgut Belediyespor galibiyetlerinin ardından evinde 24Erzincanspor'la 1-1 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, kazanamasa da puanı hanesine yazdırmayı başardı. Transfer yasağı nedeniyle genç ağırlıklı alternatifsiz bir kadrosu bulunup birçok önemli oyuncusunun da sakat veya cezalı olduğu Denizlispor, mücadelesiyle alkış aldı.