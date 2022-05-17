Denizlispor, sezonu galibiyetle tamamlama peşinde - Haberler

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Denizlispor, sezonu galibiyetle tamamlama peşinde

AA - Sebahatdin Zeyrek - Spor
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Denizlispor, sezonu galibiyetle tamamlama peşinde

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak ligde kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 37. haftasında Bereket Sigorta Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalarak ligde kalmayı başaran Altaş Denizlispor'da başkan Mehmet Uz, bundan dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Uz, yaptığı yazılı açıklamada, gerçekçi hedeflerle yönetime geldiklerini ve takımı ligde tutarak ilk hedeflerine ulaştıklarını dile getirdi.

Zor dönemler geçirdiklerini ama hiç yılmadıklarını belirten Uz, "4 takımın düşecek olması sebebiyle düşme barajının 40 puanın üzerinde olacağını biliyorduk. Özellikle Mesut Bakkal hocamızın göreve gelmesiyle çok iyi bir çıkış yakaladık ve son güne kadar bunu sürdürerek hedefimize ulaştık." ifadelerini kullandı.

Uz, Denizlispor'un ligde kalma değil, şampiyonluk sevinci yaşaması gereken bir kulüp olduğunu, bundan sonra hedeflerinin daha büyük olacağını ve ligin son maçını kazanarak kendilerine destek veren taraftarlara teşekkür etmek istediklerini kaydetti.

AA / Sebahatdin Zeyrek - Spor

Ümraniyespor, Denizlispor, Spor Toto, Sigorta, Spor, Haberler

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