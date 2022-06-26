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Denizlispor sezonu açtı, Ömer'den müjde geldi

Demirören Haber Ajansı - Spor
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Denizlispor sezonu açtı, Ömer'den müjde geldi

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı.

SPOR Toto 1'inci Lig'de Altaş Denizlispor, yeni sezon öncesi antrenmanlara başladı. Sözleşme yenileyen teknik direktör Mesut Bakkal yönetiminde toplanan yeşil-siyahlılar, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde sahaya indi. Denizli'de ilk çalışmaya sözleşmesi süren isimler ve gençler katıldı. Transfer yasağının kaldırılamayacağını açıklayan Denizlispor'a sezon öncesi takımın en golcü ismi Ömer Şişmanoğlu'ndan da müjdeli haber geldi.

Yönetimin uzun süredir pazarlıklarını sürdürdüğü Süper Lig patentli 33 yaşındaki golcü yuvada kaldı. Denizlispor yönetimi geçen sezon ligde 13 golle takımın ligde kalmasına büyük katkı yapan gurbetçi forvetle ilgili, "Futbolcumuz Ömer Şişmanoğlu ile gelecek sezon da beraber yol yürüyeceğiz. Gelen teklifleri geri çevirerek, kariyerine kulübümüzde devam etme kararı alan oyuncumuza teşekkür ediyor, başarılar diliyoruz" açıklamasını yaptı.


- Denizli
Demirören Haber Ajansı / Spor

Mesut Bakkal Denizlispor Denizli Spor Haberler

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