Denizlispor, seçimli olağanüstü genel kurula gidiyor

TFF 2'nci Lig'in yeni kulüplerinden Denizlispor, seçimli olağanüstü genel kurula gitme kararı aldı. Yeşil-siyahlılar, 10 Ağustos'ta yapılacak ilk toplantıda çoğunluk sağlanamazsa 17 Ağustos'ta yeni yönetimini belirleyecek. Geçen yıl kulübün şirketlemesi için kongrede camiadan onay alan Denizlispor, şirketin kuruluşunu tamamladı. Genel kurulda şirketler kurmak, ortak olmak, isim sponsorluğu gibi konularda yeni yönetime geniş yetkiler verilecek. Kuruluş işlemleri tamamlanan Denizlispor Sportif A.Ş. unvanlı anonim şirket ile Denizlispor Kulübü Derneği arasında mal varlığı devri sözleşmesi yapılması için yeni yönetime yetki verilmesi oylanacak. Dernek, şirketin kurucusu ve hakim ortağı olacak.

ÖZER ÖZDEMİR AYRILDIDenizlispor'da orta saha oyuncusu Özer Özdemir takımdan ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki futbolcunun haksız fesih yaptığı belirtilirken, "Sözleşmesi devam eden profesyonel takım oyuncularımızdan Özer Özdemir, hiçbir alacağı olmadığı halde gerekçe göstermeden ve kulübümüze bilgi vermeden sözleşmesini tek taraflı fesh etmiştir. Antrenmanlara katılmadığı için noter kanalıyla tutanak tutulan oyuncu ile ilgili hukuki süreç başlatılmış olup, kulübümüzü maddi manevi zarara uğratan bu girişime karşı hakkımızı her türlü korunacağının bilinmesini kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi. Son 3 sezon Denizlispor formasını terleten Özer, geçen sene 19 maçta 3 kez fileleri sarstı.